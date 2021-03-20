Son dakika haberi: Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon

20.03.2021 08:39

Son dakika 3. sayfa haberi... Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da PYD/YPG Terör Örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Bağcılar ve Başakşehir'de belirlenen 4 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Jandarma'dan PYD/ YPG terör örgütüne operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da PYD/YPG Terör Örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Bağcılar ve Başakşehir'de belirlenen 4 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Jandarma ekiplerince baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda Suriye'de PYD/YPG saflarında faaliyet göstermekte iken yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul ilinde faaliyet gösterdikleri ve Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H., ve M.Ş. isimli BTÖ mensupları saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye'de PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren bazı şahısların İstanbul'da faaliyet göstereceği bilgisi alındı.

Terörle Mücadele Şube ekipleri adım adım takip etti

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar, teknik ve fiziki takip ile yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. PYD/YPG terör örgütünde faaliyet göstermekte iken yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren şüphelileri adım adım takip eden Jandarma ekipleri, BTÖ mensuplarının kimliklerini, eşkallerini, Bağcılar ve Başakşehir'deki ikamet adreslerini belirledi.

Şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı

Şüphelilerin her hareketini mercek altına alarak takibi sürdüren Jandarma ekipleri, BTÖ mensuplarının yaklaşan Nevruz öncesinde provokatif eylem hazırlığında olduklarını tespit etti. Jandarma ekipleri PYD/YPG terör örgütü mensuplarını ele geçirmek için adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şafak vakti belirlenen 4 farklı adrese operasyon başlattı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, PYD/YPG terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H., ve M.Ş, isimli şahıslar gözaltına alındı.

Nevruz öncesinde provokatif eylem yapacaklardı

Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin tamamının örgütün sözde Özel Kuvvetleri tarafından askeri, siyasi ve ideolojik eğitime tabi tutuldukları, PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikleri, Türkiye Cumhuriyeti tarafından icra edilen "Zeytin Dalı Harekatı"ndan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları, İstanbul'da yaklaşan Nevruz öncesinde ise provokatif eylem hazırlığında oldukları Jandarmadaki sorgulamalarında ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan BTÖ mensubu 6 şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi: Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon
Son dakika haberi: Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon
Son dakika haberi: Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon
Son dakika haberi: Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon

Jandarma, İstanbul, Terör, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon - Son Dakika


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