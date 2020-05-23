Jandarma'dan rekor operasyon: 144 litre sıvı halde Metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma'dan rekor operasyon: 144 litre sıvı halde Metamfetamin ele geçirildi

ANKARA - Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bolu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 131 kilogram(144 litre) sıvı halde Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Jandarma ilk kez bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar sıvılaştırılmış Metamfetamin yakalamış oldu.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bolu Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde eski model arabanın akaryakıt deposuna zulalanmış şekilde 131 kilogram(144 litre) sıvı halde Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar ve takip neticesinde Van ilinden İstanbul iline bayram öncesi yüklü miktarda Uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan çekici tır Ankara-İstanbul otobanında Bolu ili Dörtdivan ilçesinde Yol kontrol ve arama noktasında durduruldu. Jandarma personellerince yapılan arama sonucunda dorsesinde 3 adet eski model araç bu arabanın akaryakıt deposuna zulalanmış şekilde 131 131 kilogram(144 litre) sıvı halde Metamfetamin maddesi yakalandı. Olay ile ilgili şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalanan sıvılaştırılmış Metamfetamin Jandarma tarafından bugüne kadar yakalanan en yüksek miktardır.