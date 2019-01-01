Jandarma'dan Ruhsatsız Silah Operasyonu
32 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 25 adet kartuş ele geçirildi.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 25 adet kartuş ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ve Karaadilli
Jandarma ekipleri, Karaadilli Beldesinde iki şahsın ilçeye kaçak yollardan silah sokacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Konya
'da üretilen ve Şuhut'a getirileceği belirlenen 42 FPG 82 plakalı aracı durdurarak içerisinde bulunan M.G. ve M.G. isimi şahısları yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 25 adet kartuş ele geçirildi. Araç sürücüsü M.G.'nin daha önceden suç kaydının olduğu belirlendi.
İki şahıs adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:13 Kaynak: İHA
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