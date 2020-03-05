Jandarma'dan sahte araç denetimi - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, sahte, ikiz veya standart dışı kullanıma yönelik denetimlerde 110 bin 900 araç kontrol edilmiş, bin 170 araç trafikten men edildiğini duyurdu.



Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığınca, 28-29 Şubat tarihleri arasında yapılan 'sahte/ikiz veya standart dışı plaka kullanımına yönelik denetim' sonucu 110 bin 900 araç kontrol edilmiş, 4 çalıntı araç yakalanmış, bin 170 araç trafikten men edilmiş ve 24 Sürücü belgesi geri alınmıştır" denildi. - ANKARA