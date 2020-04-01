Jandarma'dan sahte dezenfektan operasyonu - Son Dakika

Jandarma'dan sahte dezenfektan operasyonu

-Sahte dezenfektan operasyonu kamerada

Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde malzeme ele geçirildi

İSTANBUL - Jandarma ekipleri, Esenyurt ve Başakşehir'de korona virüsü fırsata çevirerek sahte dezenfektan üretenlere operasyonu düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde malzeme ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte dezenfektan ve malzemeler jandarma tarafından sergilendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adreste kaçak içki üretiminde de kullanılan Etil Alkolü kullanarak sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların korono virüs (Covit-19) salgını nedeniyle fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Ambalajlanmış ve kullanıma hazır vaziyette ele geçirildi

Jandarma ekipleri; elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek ve vatandaşlarımızın sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçti ve Başakşehir ile Esenyur'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde malzeme ele geçirildi

Ekipler, burada yaptıkları aramalarda; 100 ML. olarak şişelenmiş ve piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 25 bin 750 adet sahte el dezenfektanı, 5 LT. olarak ambalajlanmış toplam 3.475 litre sahte el dezenfektanı, el dezenfektanı üretiminde kullanılan 1.850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 1 bin 200 adet sahte etiket ele geçirirken, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen etil Alkollerin, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.Ele geçirilen sahte dezenfektan ve malzemeler jandarma tarafından sergilendi.