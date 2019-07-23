Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan sahte içki operasyonu
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Jandarma'dan sahte içki operasyonu

2 saat önce

Arnavutköy'de sahte içki üretip piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon da, satışa hazır halde bulunan ve üzerine TAPDK etiketi yapıştırılmış çok sayıda sahte içki şişesi ele geçirdi.

Jandarma'dan sahte içki operasyonu, System.String[]
Arnavutköy'de sahte içki üretip piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon da, satışa hazır halde bulunan ve üzerine TAPDK etiketi yapıştırılmış çok sayıda sahte içki şişesi ele geçirdi. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı. Ekipler, sahte alkol imalatında, çevreye koku yayılmasın diye özel bir koku filtresi kullanıldığını tespit etti. Operasyon anı kameraya da yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K. ve B.T. isimli şahısların Arnavutköy'de bulunan bir adreste sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları bilgisini aldı.İhbarı değerlendiren ekipler, imalathane ve çevresi takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin devamlı olarak bu adrese giriş çıkış yaptıkları ve buradan koliler içerisinde malzeme çıkardıkları tespit edildi.

Sahte Tekel Bayisi Gibi

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, imalathanelere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna (TAPDK) ait sahte etiketler bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkol metre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve imalathanelerin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi.

Özel koku filtresi ile önlem almışlar

İmalathanede incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi.

Operasyon anı kamerada

Yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi yada kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Sahte içki operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Arnavutköy, Jandarma, TAPDK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
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