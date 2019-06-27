Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan sahte rakı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma'dan sahte rakı operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde evinde alkol yapımında malzemeler bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan sahte rakı operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde evinde alkol yapımında malzemeler bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olay, Kdz. Ereğli Ketenciler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kişi üzerinde pet şişe içerisinde kaçak alkol yakaladı. Şahsın yapılan sorgusunda kaçak alkol üretimi yaptığı iddia edilen şahıs, A.S'nin ismini verdi. Jandarma ekipleri Kurtlar Köyü'nde ikamet eden A.S'nin evine yaptığı baskında 13 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ile satışa hazır pet şişelerde 9 litre sahte rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S'nin savcılıkta işlemleri devam ederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:35:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan sahte rakı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]