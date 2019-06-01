Jandarma'dan şehit aileleri ve gazilere iftar
1 saat önce
Malatya Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.
Malatya Battalgazi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.
Battalgazi ilçesi Karakaya
Barajında bulunan bir restoranda gerçekleşen iftar programına İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce
ile şehit aileleri ve gaziler derneklerinin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Jandarma görevlilerinin de katıldığı iftar programında Alay Komutanı İnce, şehit aileleri ile yakından ilgilendi.
Albay Necmi İnce, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramlarını da tebrik etti. - MALATYA
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