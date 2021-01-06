Jandarma'dan şehit ve gazi ailelerini ziyaret - Son Dakika

Kars'ta jandarma şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit ve gazi aileleri ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri ziyaret ettikleri şehit ve gazi aileleriyle bir süre sohbet etti. Sorunlarını dinledi,

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatanı için canını seve seve feda eden kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emaneti olan ailelerin her daim yanlarındayız" denildi. - KARS