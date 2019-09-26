Jandarma'dan servis sürücülerine uyarı

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde taşıma yapan okul servis şoförleri, yüklenici firma yetkilileri ve rehber personele trafik eğitim semineri verildi.



Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan trafik eğitiminde, okul servis araç şoförleri başta olmak üzere firma yetkilileri ve rehber personele taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatıldı.



Eğitimde son dönemlerde okul servis araçlarının karıştığı trafik kazaları da ele alındı. Eğitime katılanlara yönelik bir konuşma yapan Astsubay Murat Dilek, şoförlere uyarılarda bulunarak, "Taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu.



Eğitim sonunda okul servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile İlçe Jandarma tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı.



Yeşilyurt Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen trafik eğitim seminerine Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Yılmaz Yeşilyurt Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Müdürü Gökhan Kozat, Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Şefi Mehmet Erkut ile okul müdürleri ve 200'e yakın okul servis şoförü, yüklenici firma yetkilileri ve rehber personel katıldı. - MALATYA