Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan "Sevgililer Günü" Çiçeği

Jandarma'dan "Sevgililer Günü" Çiçeği

1 saat önce

KARABÜK (AA) Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma, yol kontrolü sırasında durduğu araçlardaki yolculara 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dolayısıyla çiçek verdi.

Jandarma'dan
KARABÜK (AA) Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma, yol kontrolü sırasında durduğu araçlardaki yolculara 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dolayısıyla çiçek verdi.

İlçe giriş ve çıkışlarında yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı araçları durdurarak trafik kuralları konusunda uyardı.

Durdurulan sürücüler ve yanındakilere çiçek veren jandarma ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Jandarmanın nazik davranışı karşısında mutlu olan vatandaşlar, teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Karabük, 14 Şubat, Sevgililer Günü, Jandarma, Güncel
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