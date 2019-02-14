Jandarma'dan "Sevgililer Günü" Çiçeği
1 saat önce
KARABÜK (AA) Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma, yol kontrolü sırasında durduğu araçlardaki yolculara 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dolayısıyla çiçek verdi.
KARABÜK (AA) Karabük
'ün Yenice
ilçesinde jandarma, yol kontrolü sırasında durduğu araçlardaki yolculara 14 Şubat Sevgililer Günü
'nü dolayısıyla çiçek verdi.
İlçe giriş ve çıkışlarında yol kontrolü yapan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bazı araçları durdurarak trafik kuralları konusunda uyardı.
Durdurulan sürücüler ve yanındakilere çiçek veren jandarma ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.
Jandarmanın nazik davranışı karşısında mutlu olan vatandaşlar, teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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