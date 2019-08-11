Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan sınır'da bayram videosu
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Jandarma'dan sınır'da bayram videosu

57 dakika önce

Jandarma'dan sınır'da bayram videosuANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.

Jandarma'dan sınır'da bayram videosu
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya üzerinden "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 2000 rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolundan, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ederiz" başlığıyla bir video yayımladı. Yayımlanan videoda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 2 bin rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolunda askerlerin bayramlaşması, kesilen kurban ve vatandaşların karakola ziyareti aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:48 Kaynak: İHA
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