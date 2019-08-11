Jandarma'dan sınırda bayram videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.



Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya üzerinden "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 2000 rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolundan, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ederiz" başlığıyla bir video yayımladı. Yayımlanan videoda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 2 bin rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolunda askerlerin bayramlaşması, kesilen kurban ve vatandaşların karakola ziyareti aktarıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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