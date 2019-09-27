Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Söke'de uyuşturucu operasyonu
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Jandarma'dan Söke'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Jandarma'dan Söke'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip sonucunda Yenikent Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen V.Ö'nün evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, V.Ö isimli şüphelinin evinde, 1 adet 9 mm tabanca, 2 adet eski tip tabanca, 200 gram metafetamin, 2 gram sigaraya sarılmış kubar esrar, ve uyuşturucu maddede kullanılan 1 adet bong ele geçirildi. Şahıs adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Aydın, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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