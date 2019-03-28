Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon

Jandarma'dan Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon

39 dakika önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenelenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon, System.String[]


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenelenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, esrar, skunk ve uyuşturucu haplar ile tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sanal devriye ekipleri icra ettikleri faaliyetlerde bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden takma isimlerle "Tek Dost", "Tercihler", "En Sevdiğim İkili", "Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı", "Patlayan Şeker", "Alice Harikalar Diyarında", "Keyfimin Kahyasıyım" ve "Ona Küçük Sürprizler Yap" gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığını belirledi. Şüphelileri, sosyal medya hesaplarını takibe alan Jandarma ekipleri, çok sayıda takipçisi bulunan 8 şüphelinin adreslerini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda narkotik köpeği 'Vadi' de kullanıldı.

 

YAŞLARI 20 İLE 30 ARASINDA 

Jandarma ekipleri yaşları 20  ile 30 arasında olan şüphelilerin ikamet adreslerinde arama yaparken, esrar, skunk ve uyuşturucu haplar, tütün öğütücü makara, esrar sarım kağıtları,  dizüstü bilgisayarlar ile SD kartlar ele geçirdi. Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşım yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Görüntü dökümü:

----------------

-Sosyal medyadaki paylaşımlardan fotoğraflar

-Ekiplerin baskınları

-Evlerde yapılan aramalar

-Şüphelilerin gözaltına alınmaları

-Evlerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:24 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi 5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı Ünlü Fenomen Banu Parlak Takipçisine Ateş Püskürdü: Boşanır Boşanmaz Kocamla Yattın Son Dakika! Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]