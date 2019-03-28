Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Sosyal Medyadan Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon

Jandarma'dan Sosyal Medyadan Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon

1 saat önce

Jandarma'dan sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon Operasyonda 8 kişi yakalandı Tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, narkotik dedektör köpeği Vadi'nin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu...

Jandarma'dan sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon
Operasyonda 8 kişi yakalandı
Tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, narkotik dedektör köpeği Vadi'nin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahısların evlerinde yapılan aramalarda; esrar, skunk ve uyuşturucu haplar ile tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu satıcılarına yönelik başarılı operasyonları devam ederken; siber suçlarla mücadele ekipleri de sanal alemde uyuşturucuyu özendirici yayınlar yaparak, gençleri zehirlemeye çalışanlara karşı sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirerek uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürüyor. Sanal devriye ekipleri, bazı şahısların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımları mercek altına aldı. Söz konusu şahısların, takma isimlerle "Tek Dost", "Tercihler", "En Sevdiğim İkili", "Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı", "Patlayan Şeker", "Alice Harikalar Diyarında", "Keyfimin Kahyasıyım" ve "Ona Küçük Sürprizler Yap" gibi gençlerin ilgisini çekebilecek gönderilerin altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığı belirledi. Şahısların, sosyal medya hesaplarını sanal devriyelerle takibe alan Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyi özendirmeye yönelik fotoğraf paylaşımı yapan ve çok sayıda takipçisi bulunan 8 şüphelinin adreslerini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaşları 20 ile 30 Arasında Gençler
Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüpheliler neye uğradığını şaşırdı. Yaşları 20 ile 30 arasında olan şüphelilerin ikamet adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda; esrar, skunk ve uyuşturucu haplar, tütün öğütücü makara, esrar sarım kağıtları, dizüstü bilgisayarlar ile SD kartlar ele geçirildi. Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşım yaptıkları belirlenen 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi 5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı Ünlü Fenomen Banu Parlak Takipçisine Ateş Püskürdü: Boşanır Boşanmaz Kocamla Yattın "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:43:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Sosyal Medyadan Uyuşturucu Kullanımını Özendirenlere Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]