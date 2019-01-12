Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Suç Örgütlerine Operasyon

Jandarma'dan Suç Örgütlerine Operasyon

1 saat önce

Jandarma'dan suç örgütlerine operasyonGAZİANTEP - Gaziantep il jandarma komutanlığı tarafından suç örgütüne yapılan operasyonda, 9 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Jandarma'dan suç örgütlerine operasyon

GAZİANTEP - Gaziantep il jandarma komutanlığı tarafından suç örgütüne yapılan operasyonda, 9 kişilik suç şebekesi çökertildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Ekipleri ve Araban İlçe Jandarma komutanlığı tarafından Parada Sahtecilik, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu işledikleri tespit edilen D.A, C.K, H.K, A.Y, H.Y, A.C, O.G, A.K, C.D. isimli şahıslara yönelik olarak Gaziantep'te 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 1 adet scanner tarayıcı ( yazıcı para basmaya yarayan ), boş para kağıtları, 7 adet cep telefonu, 1 el kamerası, 166 adet sahte 1 ABD doları,1 adet kuru sıkı tabanca,2 adet uyuşturucu içmeye yarayan aparat, 10 gram Jamaika uyuşturucu madde, 2,5 gram Metamfetamin, 3 gram Kubar esrar, 13 adet sahte 20 TL ve 4 adet sahte 10 TL ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak sorgulanmak için Araban Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu

Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:20:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Suç Örgütlerine Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]