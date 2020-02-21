Jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

7 saat önce

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan tarihi eser operasyonu, System.String[]

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Yozgat'ın Yerköy İlçesi Saray Köyü girişinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde M.K. isimli şüphelinin üzerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait kemer tokası, mühür, hayvan heykelciği, boncuk ve metal obje olmak üzere toplam 49 adet tarihi eser ele geçirdi.


Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak Yozgat Müze müdürlüğüne teslim edildi. Olay ile ilgili Yerköy C. Başsavcılığına bilgi verilerek M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Yerköy, Yozgat, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
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