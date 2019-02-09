Jandarma'dan Terör Operasyonu
1 saat önce
Van'da jandarma ekiplerince yapılan terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Van
'da jandarma ekiplerince yapılan terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 7 Şubat 2019 günü saat 06.00'dan itibaren eş zamanlı icra edilen operasyon sonucu, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve söz konusu şahıslardan 10'u sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:24 Kaynak: İHA
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