Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Terör Operasyonu

Jandarma'dan Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'da jandarma ekiplerince yapılan terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Jandarma'dan Terör Operasyonu, System.String[]
Van'da jandarma ekiplerince yapılan terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 7 Şubat 2019 günü saat 06.00'dan itibaren eş zamanlı icra edilen operasyon sonucu, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve söz konusu şahıslardan 10'u sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:16:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]