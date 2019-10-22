Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan ters kelepçe iddiasına yalanlama
Son Dakika Güncel Jandarma'dan ters kelepçe iddiasına yalanlama

Jandarma'dan ters kelepçe iddiasına yalanlama

51 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığınca, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Jandarma'dan ters kelepçe iddiasına yalanlama, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığınca, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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