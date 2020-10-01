Jandarma'dan toplu taşımada HES kodu bilgilendirme uygulaması - Son Dakika

Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanan HES kodu, Kovid-19 tanılı ya da temaslıların izolasyonunu sağlamak için "şehir içi toplu ulaşımda" ve "konaklama tesislerinde" de zorunlu hale getirildi. Jandarma trafik ekipleri şehir içi toplu ulaşım araçlarında yolculara konu ile ilgili bilgilendirme uygulaması yaptı.