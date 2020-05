Çat İlçe Jandarma Trafik ekipleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında uygulama yaptı. Jandarma sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.



Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosuyla trafik uygulaması yaptı. - ERZURUM