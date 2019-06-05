Jandarma'dan 'Uçangöz'le trafik denetimi
47 dakika önce
Elazığ'da jandarma ekiplerinin Drone destekli yaptığı uygulamada, sürücülere şeker ve kolonya ikram edilirken çocuklara da çeşitli oyuncaklar verildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerinin Drone destekli yaptığı uygulamada, sürücülere şeker ve kolonya ikram edilirken çocuklara da çeşitli oyuncaklar verildi.
Elazığ İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı
tedbirleri kapsamında, Elazığ- Keban- Pertek- Çemişgezek
ve Baskil
Karayolu üzerinde "Eş Zamanlı Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamaya, Trafik, Mobil PTS, Drone ve Asayiş olmak üzere 10 ekip ve 28 personel katıldı. Uygulamada jandarma ekipleri sürücü, yolcu ve yayaların bayramını kutlarken hız, emniyet kemeri ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram eden ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ
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