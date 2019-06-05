Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan 'Uçangöz'le trafik denetimi
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Jandarma'dan 'Uçangöz'le trafik denetimi

47 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin Drone destekli yaptığı uygulamada, sürücülere şeker ve kolonya ikram edilirken çocuklara da çeşitli oyuncaklar verildi.

Jandarma'dan 'Uçangöz'le trafik denetimi, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin Drone destekli yaptığı uygulamada, sürücülere şeker ve kolonya ikram edilirken çocuklara da çeşitli oyuncaklar verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında, Elazığ- Keban- Pertek- Çemişgezek ve Baskil Karayolu üzerinde "Eş Zamanlı Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamaya, Trafik, Mobil PTS, Drone ve Asayiş olmak üzere 10 ekip ve 28 personel katıldı. Uygulamada jandarma ekipleri sürücü, yolcu ve yayaların bayramını kutlarken hız, emniyet kemeri ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram eden ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Elazığ, Jandarma, 3. Sayfa
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