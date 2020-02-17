Jandarma'dan Uygulama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan Uygulama - Son Dakika

Jandarma'dan Uygulama

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince personel ve öğrenci servislerine yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince personel ve öğrenci servislerine yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.


Amasya genelinde 960 aracın kontrol edildiği uygulama kapsamında eksiklikleri tespit edilen araç ve sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri kış lastiği kontrolü yaptılar. Jandarma ekiplerince sürücü ve araçlarda seyahat eden yolculara trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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