Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı
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Jandarma'dan uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent girişlerinde sürücülere yaptığı denetimlerde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tespit köpeği Atos'un katıldığı denetimlerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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