Jandarma'dan uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent girişlerinde sürücülere yaptığı denetimlerde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tespit köpeği Atos'un katıldığı denetimlerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Şule Çet'in avukatından davaya ilişkin açıklama: Telefonu ikinci kez incelenecek Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı 17 yaşındaki kızı köpek havlıyor diye acımasızca darp ettiler