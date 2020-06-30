Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi

15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda; 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; A.A. isimli şahsın yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; A.A. isimli şahsı 6 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerin uyuşturucunun maddelerin Kartal ilçesinde bulunan bir dairede depoladığı tespit edildi.

Bagajdan Kilolarca Uyuşturucu Çıktı

Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; A.A.'yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk ele geçirildi. A.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.