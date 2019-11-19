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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Düzce merkeze bağlı Çakırhacı İbrahim ve Kutlu Köyünde, il Jandarma Komutanlığı Merkez jandarma komutanlığı ve narkotik köpek timinin katılımıyla 3 ayrı adreste E.Z., E.Ç. ve H.S, isimli şahısların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 17.8 gram toz esrar, bin 656 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ev tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler. - DÜZCE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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