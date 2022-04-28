Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

28.04.2022 13:19
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi alınan R.S. (54) isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Evde arama yapan ekipler, 8 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan R.S., sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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