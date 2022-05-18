Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

18.05.2022 16:39
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütülen çalışma sonrası metamfetamin uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütülen çalışma sonrası metamfetamin uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucu C.D. (24) isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 10 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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