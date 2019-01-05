Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken bir parka gizledikleri çok sayıda uyuşturucu hap, silahlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken bir parka gizledikleri çok sayıda uyuşturucu hap, silahlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesinden S.K.(19) isimli şahsın uyuşturucu hap satacağı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahıs ile beraberindeki S.K.(20), G.G.(19), M.Ç. (19) ve O.Y.B (18) bir parkta yakalandı. Şahısların üst aramasında 3.9 gram esrar ele geçirilirken yer göstermeleri sonucu extacy hapları gizledikleri park ve çevresinde, tren yolu köprü altında 84 adet hap ile olaya karıştığı tespit edilen şüpheli M.Ş.T (34) yakalandı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 761 adet extacy hap, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 46 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 395 Türk Lirası para, 10 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 6 şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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