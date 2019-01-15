Jandarma'dan Yatırım Sinyali

Kırıkkale ziyareti kapsamında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret eden Tuğgeneral Koçum ve beraberindeki heyet Başkan Saygılı ile birlikte yapılması planlanan yatırımlar hususunda hem istişarelerde bulundu hem de incelemeler yaptı.

HEYET GELDİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kırıkkale'de yapımı planan yatırımlarla ilgili olarak- Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum ve beraberindeki heyet Kırıkkale'ye geldi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet SaygılI'yı makamında ziyaret eden Tuğgeneral Koçum, yapılması planlanan yatırımlarla ilgili olarak Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile istişarelerde bulundu. Yatırım alanlarında incelemelerde bulunan Koçum ve beraberindeki heyet Başkan Saygılı öncülüğünde Kırıkkale'yi masaya yatırdı. Yapılacak yatırımların detayları hakkında bilgi verilmezken, planlanan süreçte önümüzdeki günlerde çalışmaların daha da somutluk kazanacağı ifade edildi. Hazırlanan projenin Kırıkkale için yeni bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Jandarma Genel Komutanlığından ilimizi ziyarete gelen heyeti ağırlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılacak yatırımlar hususunda iletişimi devam ettireceklerini ifade etti. Gelen heyet ile istişarelerde bulunduklarını dike getiren Başkan Saygılı, "Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum ve beraberindeki heyete bir sunum yaptık. Yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde daha da somutluk kazanacak. Yapılacak yatırımlarla şehrimizin gelişiminin büyük ölçüde değişeceği kanaatindeyiz. Kırıkkale'den desteklerini esirgemeyen Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.