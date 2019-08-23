Jandarma'dan 'Yayaların geçiş üstünlüğü' denetim

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sorumluluk bölgelerinde 'Yaya öncelikli trafik' denetimi gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile 2019 yılı 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesinin ardından Jandarma trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde sürücülerin yaya öncelikli yollarda yayalara yol verip vermediğini denetledi.



Jandarma Muğla genelindeki 36 yaya geçidinde gerçekleştirdiği denetimde ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik ışık ve levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken buradan geçen yayalara geçiş hakkı vermek zorunda oldukları sürücülere hatırlatıldı.



Jandarma trafik ekipleri 2019 yılı sonuna kadar 'Yaya öncelikle trafik yılı' kapsamında yayaların geçiş üstünlüğü konusunda sorumluluk bölgelerinde trafik denetimlerini sürdürecek ve sürücülere bilgilendirme yapacak. - MUĞLA