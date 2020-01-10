Jandarma'dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Jandarma'dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma'dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ve sahte alkollü içki üretimi yapılan yerlere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda merkezde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 bin 985 litre kaçak içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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