Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Yılbaşı Denetimi

Jandarma'dan Yılbaşı Denetimi

16 dakika önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pasta ikram ederek sürücülerin yeni yılını kutladı.

Jandarma'dan Yılbaşı Denetimi, System.String[]
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pasta ikram ederek sürücülerin yeni yılını kutladı.

Jandarma ekipleri, Çorumluların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için Ankara karayolundaki kontrol noktasında yılbaşı gecesi uygulamalar gerçekleştirdi. Durdurdukları araçlarda vatandaşların yeni yılını kutlayan Jandarma Trafik Timleri, daha sonra pasta ikram ettikleri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

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