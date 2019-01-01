Jandarma'dan Yılbaşı Denetimi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pasta ikram ederek sürücülerin yeni yılını kutladı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pasta ikram ederek sürücülerin yeni yılını kutladı.



Jandarma ekipleri, Çorumluların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için Ankara karayolundaki kontrol noktasında yılbaşı gecesi uygulamalar gerçekleştirdi. Durdurdukları araçlarda vatandaşların yeni yılını kutlayan Jandarma Trafik Timleri, daha sonra pasta ikram ettikleri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - ÇORUM

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