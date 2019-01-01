Jandarma'dan Yılbaşı Denetimi
16 dakika önce
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pasta ikram ederek sürücülerin yeni yılını kutladı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pasta ikram ederek sürücülerin yeni yılını kutladı.
Jandarma ekipleri, Çorumluların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için Ankara karayolundaki kontrol noktasında yılbaşı gecesi uygulamalar gerçekleştirdi. Durdurdukları araçlarda vatandaşların yeni yılını kutlayan Jandarma Trafik Timleri, daha sonra pasta ikram ettikleri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor
İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi
ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı
Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu