Jandarma'dan Yolcu Trenlerinde Huzur ve Güven Denetimini

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta Treni) Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta Treni) Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.



Yapılan uygulamalar ile vatandaşın huzur ve güvenini sağlama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



Jandarmanın huzur uygulamalarında denetimi gerçekleştirilen yolcu trenlerinde 58 kişi sorgulandı ve 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakolda ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.



Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - KÜTAHYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı

Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Otobüsün Altına Giren Vatandaş, Polise Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı