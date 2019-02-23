Jandarma'dan Yolcu Trenlerinde Huzur ve Güven Denetimini
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta Treni) Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta Treni) Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.
Yapılan uygulamalar ile vatandaşın huzur ve güvenini sağlama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Jandarmanın huzur uygulamalarında denetimi gerçekleştirilen yolcu trenlerinde 58 kişi sorgulandı ve 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakolda ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:45 Kaynak: İHA
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