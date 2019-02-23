Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Yolcu Trenlerinde Huzur ve Güven Denetimini

Jandarma'dan Yolcu Trenlerinde Huzur ve Güven Denetimini

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta Treni) Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.

Jandarma'dan Yolcu Trenlerinde Huzur ve Güven Denetimini, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta Treni) Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.

Yapılan uygulamalar ile vatandaşın huzur ve güvenini sağlama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Jandarmanın huzur uygulamalarında denetimi gerçekleştirilen yolcu trenlerinde 58 kişi sorgulandı ve 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakolda ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

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