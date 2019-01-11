Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Yürekleri Isıtan Davranış...devriye Atan Jandarma Ekipleri Sırtında Saman Taşıyan...

Jandarma'dan Yürekleri Isıtan Davranış...devriye Atan Jandarma Ekipleri Sırtında Saman Taşıyan...

35 dakika önce

Jandarma'dan yürekleri ısıtan davranış...Devriye atan jandarma ekipleri sırtında saman taşıyan yaşlı kadına yardım ettiÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, ineklerine çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım etti.

Jandarma'dan yürekleri ısıtan davranış...Devriye atan jandarma ekipleri sırtında saman taşıyan yaşlı kadına yardım etti

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, ineklerine çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım etti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sinanözü köyü girişinde Şerife Bilmez adlı kadın, sırtına yüklediği çuvallarla birlikte ahırına yürüdüğü esnada devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı kadına rastladı. 70 yaşında kadının sırtında çuvalları gören jandarma ekipleri, yaşlı kadına yardım etmek istedi. Yaşlı kadının sırtından çuvalları alan jandarma ekipleri, saman dolu çuvallarla birlikte yaşlı kadını araçlarına bindirerek ahırına kadar bıraktı.
Jandarma ekiplerinin bu hareketi köylüler tarafından büyük takdir topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Çorum, Kargı, Jandarma, 3. Sayfa
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