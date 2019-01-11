Jandarma'dan Yürekleri Isıtan Davranış...devriye Atan Jandarma Ekipleri Sırtında Saman Taşıyan...
35 dakika önce
Jandarma'dan yürekleri ısıtan davranış...Devriye atan jandarma ekipleri sırtında saman taşıyan yaşlı kadına yardım ettiÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, ineklerine çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım etti.
Jandarma
'dan yürekleri ısıtan davranış...Devriye atan jandarma ekipleri sırtında saman taşıyan yaşlı kadına yardım etti
ÇORUM - Çorum
'un Kargı
ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, ineklerine çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım etti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sinanözü köyü girişinde Şerife Bilmez adlı kadın, sırtına yüklediği çuvallarla birlikte ahırına yürüdüğü esnada devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı kadına rastladı. 70 yaşında kadının sırtında çuvalları gören jandarma ekipleri, yaşlı kadına yardım etmek istedi. Yaşlı kadının sırtından çuvalları alan jandarma ekipleri, saman dolu çuvallarla birlikte yaşlı kadını araçlarına bindirerek ahırına kadar bıraktı.
Jandarma ekiplerinin bu hareketi köylüler tarafından büyük takdir topladı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:54 Kaynak: İHA
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı
İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı