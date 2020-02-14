Jandarma'dan zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika

Jandarma'dan zehir tacirlerine geçit yok

6 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul'da satma hazırlığında bulunan, özellikle öğrenci yurtlarına yakın ev kiralayarak öğrencileri hedef alan R.B. isimli şahsı düzenlediği şok baskınla yakaladı.

Jandarma'dan zehir tacirlerine geçit yok, System.String[]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul'da satma hazırlığında bulunan, özellikle öğrenci yurtlarına yakın ev kiralayarak öğrencileri hedef alan R.B. isimli şahsı düzenlediği şok baskınla yakaladı. R.B.'nin depo olarak kullandığı adresinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; R.B. isimli bir şahsın yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri (skunk, esrar ve metamfetamin) yasadışı yollardan yurda sokarak, İstanbul'da bir evde depoladığı ve buradan satış yapacağı bilgisi elde edildi.


Alınan bilgi kapsamında tespit edilen şüpheli ve kullanmış olduğu araç fiziki takibe alınarak 1 ay süren fiziki takip neticesinde; şüphelinin öğrenci yurtlarına yakın olarak kiraladığı bu evi depo olarak kullandığı, buradan satış yapmak amacıyla öğrencileri hedef aldığı belirlendi.


Şüphelinin kiraladığı daireyi takip etmek için, jandarma ekipleri öğrenci kamuflesi altında yakın takibe devam etti. Eve giriş çıkış yapanlarda hareketlilik gözlenmesi üzerine söz konusu daireye şok baskın düzenlendi.


Ev uyuşturucu müzesi gibi


Kıskıvrak yakalanan şüphelinin ardından evde arama yapan jandarma ekipleri; yatak odasından banyoya, salondan mutfağa kadar hemen hemen her yere zulalanmış uyuşturucu maddeler, yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar buldu. Baskında; 9 kilo skunk, 320 gram toz esrar, 2,5 kilo metamfetamin, yüklü miktarda üzerinde maymun figürleri bulunan renkli uyuşturucu haplar, 4 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası, 100 adet vakumlu poşet, 3 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan R.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor. - İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
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