Jandarma davasında yargılamaya devam edildi

15 Temmuz darbe girişimine yönelik aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın bulunduğu davadan dosyası ayrılan 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak ve Birol Abbas ile tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.



Duruşmada sanık Mehmet Aytemiz'e ilişkin tanık dinlendi. Kendisi hakkında da FETÖ soruşturması bulunan tanık, "2007-2008 yıllarında köyden onun vasıtasıyla İstanbul'a gittik. Kendisini birebir görmedim. Onun aracılığıyla İstanbul'da bir evde 6-7 ay kaldım. Kaldığımız ev bu yapıya ait bir evdi. Onun nerede kaldığı hakkında bir bilgim yok. Bu yapıyla bağlantısı olduğuna dair bilgim yok" dedi.



Tanığın ifadesine ilişkin beyanda bulunan sanık Mehmet Aytemiz, "O yıllarda İstanbul, İzmir ve Antalya'da çalıştığıma dair SGK kaydım var. Tanığın dedikleri doğru değildir" ifadelerini kullandı.



Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 21 Ocak 2019 tarihindeki esas hakkında mütalaasını tekrarladığını ve bazı sanıklar yönünden 6 Kasım 2019'da verdiği mütalaasını yinelediğini beyan etti.



Cumhuriyet savcısı, 6 Kasım'da sunduğu ikinci mütalaasında sanıklar Berkan Sarıtürk, Cüneyt Kırıcı, Murat Üçgün, Mustafa Cino, Necip Kenan Dinçaslan ve Veysel Solmaz'ın hakkında her ne kadar 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açılmışsa da suçları işlediğine dair delil olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.



Celse arasında taraflara tebliğ edilen esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık Emrah Ünlü, "Ben Hakkari'de çalışırken gözaltına alındım. Gözaltına alınıp İstanbul'a getirilince Hayri Güzel isimli birinin hakkımdaki beyanını gördüm. Ben suçsuzum. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" diye belirtti.



Esasa ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Erdal Müniroğlu, "Uzunca bir süre devam eden yargılama boyunca darbeden haberim olmadığı ortaya çıkmıştır. Darbe girişimini İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gittiğimde öğrendim. O gece önceden yazılmış bir göreve çıkacaktım. Köprü kapanınca o görev iptal oldu. Arabamdaki silahı savunma gereği bile duymuyorum. Genel olarak kendimi korumak için taşıdığım bir şeydir. İddialar, mantık sınırlarını zorluyor. Örgütle de, darbeyle de ilgim yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.



Sanık Mehmet Ali Yaşar ise söz alarak, "Ben darbe girişiminden sonra evimdeydim. Gözaltına almaya geldiklerinde kaçmayı, saklanmayı aklımdan bile geçirmedim. Darbe girişiminden kesinlikle haberdar değildim" dedi.



Mahkeme heyeti, bir kısım sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmayı yarına erteledi. Sanıkların esasa ilişkin savunma yaptığı davanın Cuma günü karara bağlanması bekleniyor.



Davanın geçmişi



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış, 29 sanığın dosyası ayrılmıştı.



Heyet, 18 Nisan 2019'daki duruşmada, 11 sanığı müebbet hapse, 19 sanığı ise 12 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırmıştı. - İSTANBUL