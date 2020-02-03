Jandarma dedektif gibi iz sürüp katil zanlısını yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma dedektif gibi iz sürüp katil zanlısını yakaladı - Son Dakika

Jandarma dedektif gibi iz sürüp katil zanlısını yakaladı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilinin içerisinde sırtından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı, jandarma ekiplerinin yürüttükleri titiz çalışma sonucu yakalandı.

Jandarma dedektif gibi iz sürüp katil zanlısını yakaladı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilinin içerisinde sırtından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı, jandarma ekiplerinin yürüttükleri titiz çalışma sonucu yakalandı.


Olay, 1 Şubat tarihinde Tire'ye bağlı Karateke köyü yakınlarındaki belediye çöplüğü yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçmekte olan belediye temizlik işçileri, kapıları açık bir otomobil gördü. Otomobile yaklaştıklarında içinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören işçiler, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, sırtından vurulan 36 yaşındaki Olgun Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Maktul ile şüpheli telefonda tartışmış


Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli çalışma başlattı. Yapılan çalışmada maktul Olgun Özkan'ın cep telefonu incelenerek, telefonundan görüşme yaptığı kişiler tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucunda maktulün şüpheli U.C.Ö. ile telefonda tartıştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan U.C.Ö., ilk ifadesinde suçu kendisinin işlediğini itiraf etti. U.C.Ö. ifadesinde, Olgun Özkan'ın kendisinden para istediğini ve çıkan tartışmada maktule ait olan kurusıkıdan bozma tabanca ile onu öldürdüğünü söyledi. Şüpheli suç aleti tabancayı ormanlık araziye attığını belirtti.


Ekipler şüphelinin yer göstermesi sonucu suç aleti tabancayı bularak muhafaza altına aldı. Sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan U.C.Ö., Ödemiş Kaymakçı M Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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