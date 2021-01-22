Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı - Son Dakika

Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı

22.01.2021 21:37

Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı Jandarma dedektifleri Manisa'dan çalınan traktörü Şanlıurfa'da ele geçirdi Traktör hırsızı 3 kişi tutuklandı Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz 12 Kasım 2020 tarihinde çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir,...

Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı

Jandarma dedektifleri Manisa'dan çalınan traktörü Şanlıurfa'da ele geçirdi

Traktör hırsızı 3 kişi tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz 12 Kasım 2020 tarihinde çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir, Afyon, Gaziantep ve Şanlıurfa JASAT ekiplerinin başarılı takibi sonucunda Şanlıurfa'da bulunarak sahibine teslim edildi. Soruşturmayı genişleten jandarma dedektifleri traktörü çaldığı belirlenen 3 kişiyi de yakaladı.

Olay 12 Kasım 2020 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilik yapan Ö.G.'ye ait 2005 model traktör, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine Manisa ve Akhisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı JASAT ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Akhisar JASAT ve Manisa JASAT ekiplerince yapılan kamera kaydı incelemeleri sonucu traktörün Akhisar- Kırkağaç ve Soma ilçeleri kırsal alanlardan sürülerek İzmir'in Bergama ilçesine götürüldüğü ve traktörün götürüldüğü esnada kırmızı renkli bir aracın takip ettiği tespit edildi.

Araştırmaların devamında aracın Bergama ilçesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kamyon ile götürülerek satıldığı, şüphelilerin Manisa iline dönüşe geçtiği tespit edildi. Manisa il sınırına giren araç takip edilerek Akhisar sınırlarına girdiği anda Akhisar İlçe Jandarma ekipleri tarafından yol kapanmasında durduruldu. Araçta bulunan şüpheli M.D. ve H.K. olmak üzere yakalanan 2 şüpheli karakola götürüldü. Yapılan sorgulamada suçlarını itiraf eden şüpheliler traktörü kiraladıkları kamyon ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürerek internet üzerinden anlaştıkları şahsa 22 bin TL'ye sattıkları tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen diğer şüpheli C.V. ise Akhisar ilçesinde yakalandı. Öte yandan Manisa JASAT ekipleriyle irtibata geçen Suruç JASAT ekipleri traktörü bulunarak yediemin otoparkına teslim etti. Traktör gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında sahibi Ö.G.'ye teslim edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.D., H.K. ve C.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı
Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı
Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı
Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı

Hisarcık, Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Sipariş tutuklama" tartışmasına Numan Kurtulmuş noktayı koydu: İki bakanımız arasında tartışma yok, siyasi magazin olayı oldu Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü Son Dakika! Mutasyonlu koronavirüs görülen Brezilya ile uçuşlar geçici olarak durduruldu Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi
Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı         
21:36
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme         
21:02
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net faiz mesajı: Yüksek faize kesinlikle karşıyım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net faiz mesajı: Yüksek faize kesinlikle karşıyım         
20:07
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü         
15:49
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 22:01:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma dedektifleri çalınan traktörün peşini bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei