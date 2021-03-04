Jandarma dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2018 yılında Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir mahallede bulunan ilkokulda küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.T. (17) isimli şahıs hakkında Samsun İl ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma dedektiflerinin başlattığı titiz çalışma neticesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan A.T., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı Çarşamba Adliyesi'ndeki mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN