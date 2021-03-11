Jandarma dedektiflerinden kaçamadılar - Son Dakika

Jandarma dedektiflerinden kaçamadılar
11.03.2021 15:21
Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun il Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan B.S., hırsızlık suçundan 11 yıl 5 ay cezası olan E.T. ve cezaevinden firar suçundan 5 yıl hapis cezası olan A.A . isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
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