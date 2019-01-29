Son Dakika Haberleri: Jandarma Definecileri Suçüstü Yakaladı

Jandarma Definecileri Suçüstü Yakaladı

18 dakika önce

Kilis'in Polateli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma Definecileri Suçüstü Yakaladı, System.String[]
Kilis'in Polateli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyü ile Yeniyapan mezrası arasında kalan bölgede kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine jandarma tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda kaçaka kazı yaptıkları belirlenen U.Ş., Ö.Ş., H.Ş., E.D., O.B. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken 1 adet detektör, 1 adet kürek ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Polateli, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormanlık Alanda, El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Bulundu Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu

Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 11:59:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Definecileri Suçüstü Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]