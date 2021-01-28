Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı - Son Dakika

Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı

28.01.2021 16:04

Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı 300 kişiyi dolandıran örgüt üyelerinin adresleri didik didik arandı Afyonkarahisar'da 19 kişinin tutuklandığı 14 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı devremülk satışı üzerinden yaklaşık 150 milyon TL'lik...

Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı

300 kişiyi dolandıran örgüt üyelerinin adresleri didik didik arandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 19 kişinin tutuklandığı 14 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı devremülk satışı üzerinden yaklaşık 150 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baskın yapılan yerlerde jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma yaptığı ve delil sayılabilecek doküman ve evraklara ulaşmak için çöp kutularına dahi baktıkları görüldü.

Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde bazı otel ve tesis yöneticileri; tapusunu alamayan devre mülk sahiplerini, devre mülklerinin satılacağı, kiralanacağı veya daha lüks devre mülklere geçişlerinin sağlanacağı gibi vaatlerle dolandırdı. 300 vatandaşın bankalardan 20 bin TL ile 100 bin TL arasında kredi kullandırtılarak dolandırıldığı tespit edilen 33 kişiye yönelik Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Afyonkarahisar ve İzmir'de 34 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, 33 şüphelinin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda yazarkasa, pos cihazı, tapu ve farklı belge ve dokümana da el koydu. Operasyona ilişkin ortaya çıkan görüntülerde kokuya duyarı iz takip köpekleri ile yapılan aramalarda ekipler delil sayılabilecek doküman ve evraklara ulaşmak için çöp kutularına dahi baktıkları görüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin 19'u tutuklanırken 5'i ev hapsi, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre mağdur sayısının artabileceği bildirilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, aynı yolla mağdur olan vatandaşların ise savcılığa ve jandarmaya başvurmaları gerektiği belirtildi.

Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı
Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı
Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı
Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı

Türk Lirası, Devremülk, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma delillere ulaşmak için çöp kutularına dahi baktı - Son Dakika


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