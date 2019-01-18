Son Dakika Haberleri: Jandarma Denetime Çıktı, 33 Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Jandarma Denetime Çıktı, 33 Aranan Şüpheliyi Yakaladı

35 dakika önce

BURSA'da, jandarma ekiplerince, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 33 şüpheli yakalandı.

Jandarma Denetime Çıktı, 33 Aranan Şüpheliyi Yakaladı, System.String[]
BURSA'da, jandarma ekiplerince, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 33 şüpheli yakalandı. Denetimler sırasında 33 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,  07.00 - 21.00 saatleri arasında 'çocuk ve gençlerin korunması' amacıyla okul çevreleri ile okul servis araçlarına yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 33 şüphel gözaltına alınırken, 3 gram metafamin ele geçirildi.  58 araç hakkında işlem yapılan denetimlerde 33 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 22 bin 637 TL, Kabahatler Kanunu'na aykırı davranan 20 kişiye de toplam 3 bin 415 TL para cezası kesildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

Bursa, Jandarma, Güncel
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