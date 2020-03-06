Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ, iş yeri sahiplerine bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

İzmir 'in Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara denetimlerinin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu