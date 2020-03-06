Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

44 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince kahvehaneler ve gece kulüplerine yapılacak olan denetimleri önceden iş yeri sahiplerine sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklandı.

İzmir'in Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara denetimlerinin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

BİLGİ VERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ, iş yeri sahiplerine bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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