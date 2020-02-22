Jandarma denetiminde 16 sürücü alkollü çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma denetiminde 16 sürücü alkollü çıktı - Son Dakika

Jandarma denetiminde 16 sürücü alkollü çıktı

6 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından şehrin 51 ayrı noktasında yapılan denetimlerde 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulanırken sürücülerin ehliyetlerine de 6 ay süreyle el konuldu.

Jandarma denetiminde 16 sürücü alkollü çıktı, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından şehrin 51 ayrı noktasında yapılan denetimlerde 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulanırken sürücülerin ehliyetlerine de 6 ay süreyle el konuldu. 28 aracın trafikten men edildiği uygulamada 101 sürücüye de cezai işlem uygulandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri şehrin 51 ayrı noktasında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 666 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan alkol muayenelerinde alkollü oldukları tespit edilen 16 sürücüye cezai işlem uygulanırken ehliyetlerine de 6 ay süreyle el konuldu. Denetimlerde ayrıca 101 sürücüye de araçlarındaki çeşitli eksiklerden dolayı cezai işlem uygulandı. 28 aracın trafikten men edildiği denetimlerde toplam 84 bin 619 liralık trafik cezası yazılırken denetimlerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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