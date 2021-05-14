Jandarma denetiminde bayram şekeri - Son Dakika

Jandarma denetiminde bayram şekeri

14.05.2021 09:38

Jandarma denetiminde bayram şekeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı nedeniyle hem denetleme yaptı, hem de sürücülerin bayramını kutlayıp şeker ikram etti.

Jandarma denetiminde bayram şekeri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı nedeniyle hem denetleme yaptı, hem de sürücülerin bayramını kutlayıp şeker ikram etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 17 günlük tam kapanma nedeniyle güvenlik güçleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, oluşturdukları kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Sürücülerin seyahat izinlerini inceleyen ekipler, sürücülere bayram şekeri ikram ederek, bayramlarını kutladı.

Kırsal Mahallelerde de denetimlerine devam eden güvenlik güçleri, Mahalle aralarında dolaşarak Bayram sonuna kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağını uyulması konusunda anonslar yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Jandarma denetiminde bayram şekeri
Jandarma denetiminde bayram şekeri
Jandarma denetiminde bayram şekeri
Jandarma denetiminde bayram şekeri

Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Jandarma, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma denetiminde bayram şekeri - Son Dakika


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