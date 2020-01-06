Jandarma denetiminde durdurulan araçtan 15 adet küpesiz koyun çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma denetiminde durdurulan araçtan 15 adet küpesiz koyun çıktı - Son Dakika

Jandarma denetiminde durdurulan araçtan 15 adet küpesiz koyun çıktı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimler esnasında durdurulan araçtan 15 adet küpesiz koyun ele geçirildi.

Jandarma denetiminde durdurulan araçtan 15 adet küpesiz koyun çıktı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimler esnasında durdurulan araçtan 15 adet küpesiz koyun ele geçirildi.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan denetimler esnasında durdurulan Erkan K. yönetimindeki 15 PK 261 plakalı araçtan 15 adet koyun ele geçirildi. Trafik timleri tarafından yapılan denetimler ilçenin dört bulvarında devam ederken, Afyonkarahisar- Isparta il yolu Güneytepe köyü yol ayrımında yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta 15 adet küpesiz koyun ele geçirildi. Ele geçirilen 15 adet küpesiz koyunun Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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