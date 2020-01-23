Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Koç, Iğdır'da - Son Dakika

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Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Koç, Iğdır'da
7 saat önce
Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tümgeneral Koç, Vali Ünlü ile makamında bir süre görüştü.
Vali Ünlü, ziyaretin sonunda Tümgeneral Koç'a Iğdır'daki kayısı bahçelerinde yaşanan sonbahar fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.
Ziyarette Tümgeneral Koç'a, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve Kars Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da eşlik etti.
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