Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Koç, Iğdır'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Koç, Iğdır'da - Son Dakika

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Koç, Iğdır'da

7 saat önce

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Koç, Iğdır'da, System.String[]

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tümgeneral Koç, Vali Ünlü ile makamında bir süre görüştü.

Vali Ünlü, ziyaretin sonunda Tümgeneral Koç'a Iğdır'daki kayısı bahçelerinde yaşanan sonbahar fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Ziyarette Tümgeneral Koç'a, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve Kars Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da eşlik etti.

Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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